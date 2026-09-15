“Conte non mi ha aiutato, io infortunato e con lui non è stato facile”: Morata netto

Alvaro Morata è stato intervistato dai microfoni del podcast "El Partidazo de COPE" dove ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a trasferirsi al Leganes che milita nella Segunda División spagnola. L'ex punta di Juve, Milan e Como ha dichiarato: "C'era la possibilità di andare da un mio ex allenatore in un club 'top', ma ho detto di no: voglio stare qui. Ora sono super motivato, felicissimo, e ho solo voglia di divertirmi e dare una mano alla squadra". "Per chi tifo? Sono un tifoso dell'Atletico de Madrid...è una cosa che non mi sono mai preoccupato di nascondere. Gli allenatori? Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei migliori allenatori al mondo, amo molto Simeone e Mourinho mi ha fatto esordire".