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“Conte non mi ha aiutato, io infortunato e con lui non è stato facile”: Morata netto

La punta spagnola è intervenuta ai microfoni del podcast "El Partidazo de COPE" dove ha parlato anche del suo rapporto con l'ex tecnico di Juve, Inter e Napoli
2 min
MorataConteJuventus

Alvaro Morata è stato intervistato dai microfoni del podcast "El Partidazo de COPE" dove ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a trasferirsi al Leganes che milita nella Segunda División spagnola. L'ex punta di Juve, Milan e Como ha dichiarato: "C'era la possibilità di andare da un mio ex allenatore in un club 'top', ma ho detto di no: voglio stare qui. Ora sono super motivato, felicissimo, e ho solo voglia di divertirmi e dare una mano alla squadra". "Per chi tifo? Sono un tifoso dell'Atletico de Madrid...è una cosa che non mi sono mai preoccupato di nascondere. Gli allenatori? Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei migliori allenatori al mondo, amo molto Simeone e Mourinho mi ha fatto esordire".

Il rapporto con Antonio Conte

Morata ha anche parlato del suo passato in Serie A, in particolare del suo rapporto con Antonio Conte: "Era l'anno dei Mondiali e a Torino non vivevo un periodo particolarmente felice anche per via di un infortunio, non ci fu grande sintonia. Capita, ognuno ha la sua personalità, ma a dire il vero non mi ha aiutato molto. È comunque una persona fantastica, mi ha dato una grande opportunità, ma non posso negare che sotto la sua gestione ho vissuto un periodo molto complicato".

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