De Zerbi, crisi nera: il Tottenham ne prende tre dal Liverpool. E il Real si salva in extremis

L' Arsenal cala il poker all'Ipswich nei sedicesimi di finale della Carabao Cup : in rete Dowman (doppietta), Madueke e Merino. Crolla ancora il Tottenham di De Zerbi che viene eliminato dal Liverpool col punteggio di 3-1: per i Reds in gol sono andati Mac Allister, Gakpo e Szoboszlai mentre la rete degli Spurs è stata di Gallagher. Volano agli ottavi di finale anche il Brentford (2-1 in trasferta sul campo del Reading ), il Fulham (3-2 nel derby contro il West Ham ) e il Peterborough che ha eliminato il Barnsley ai calci di rigore dopo il 3-3 finale.

Le gare della Liga

Il Rayo Vallecano batte 2-1 l'Espanyol e lo aggancia in classifica a quota 7 punti dopo 6 giornate di campionato. La squadra di casa si impone grazie alle reti di Garcia (3°) e Pedrosa (26°), mentre è di Fernandez (54°) la rete dei catalani. Prima vittoria per il Valencia che espugna il campo dell'Alaves e lascia l'ultimo posto in classifica portandosi a quota 4 punti. Finisce 0-1, a decidere è il gol di Luis Rioja al 78°. Nella gara che chiude la serata di Liga, il Real Madrid batte sul filo del rasoio l'Elche e aggancia momentaneamente il Barcellona in testa alla classifica. La formazione di Mourinho va avanti nel primo tempo grazie all'autorete di Dituro e alla firma di Mbappè: nella ripresa arriva il pari dell'Elche con Osorio e Nino ma è Espì a regalare i tre punti alle Merengues in pieno recupero.