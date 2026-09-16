Vergogna in Arabia Saudita, cori contro Diogo Jota: arriva la sanzione

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Due partite a porte chiuse oltre a una multa equivalente a circa 23 mila euro. Queste le sanzioni comminate dalla Federcalcio saudita all'Al Taawoun i cui tifosi, in occasione della sfida di sabato persa 0-6 con l'Al Hilal di Inzaghi, avevano intonato cori su Diogo Jota per destabilizzare Ruben Neves, grande amico dell'attaccante portoghese morto tragicamente in un incidente d'auto nel luglio 2025.
Vergogna in Arabia Saudita: interviene pure Cristiano Ronaldo
Quei cori avevano suscitato un'ondata di indignazione: lo stesso Cristiano Ronaldo, che gioca in Arabia Saudita ma con l'Al Nassr, aveva chiesto dei provvedimenti esemplari per i responsabili. "Spero che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi”, aveva invece commentato Ruben Neves subito dopo l'accaduto.