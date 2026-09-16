Vergogna in Arabia Saudita, cori contro Diogo Jota: arriva la sanzione

Vergogna in Arabia Saudita: interviene pure Cristiano Ronaldo

Quei cori avevano suscitato un'ondata di indignazione: lo stesso Cristiano Ronaldo, che gioca in Arabia Saudita ma con l'Al Nassr, aveva chiesto dei provvedimenti esemplari per i responsabili. " Spero che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi”, aveva invece commentato Ruben Neves subito dopo l'accaduto.