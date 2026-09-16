David non si ferma più: gol e assist, poker Atletico Madrid! Simeone a -2 dal Real di Mourinho

Ventiquattro: sono i minuti impiegati da Jonathan David, lanciato un po' a sorpresa titolare dal 'Cholo' Simeone nel match interno stravinto 4-0 contro l'Osasuna, per trovare il suo primo centro con la maglia dell'Atletico Madrid, dove è giunto in chiusura di mercato estivo in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. A completare la serata di festa al Wanda Metropolitano, che vale il -2 dai cugini del Real a 4 giorni dal derby, sono Lee al 54', su assist dello stesso canadese autore del vantaggio, Le Normand al 63' e Baena all'82'. Successo di misura del Siviglia a La Coruña contro il Deportivo, in 10 dal 59' per l'espulsione dell'ex Roma Angelino: decide Sierra al 52'.

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