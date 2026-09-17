Messi infinito: gol numero 100 con la maglia dell'Inter Miami e altro trofeo 

Lionel Messi ha segnato la sua 100esima rete con l'Inter Miami , assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul . A 39 anni, è stato ancora una volta l'eroe di una partita che ogni anno vede contrapporsi le vincitrici del campionato nordamericano e messicano. Ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24', su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez , segnando così il suo centesimo gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Per una curiosa combinazione, aveva segnato il suo primo gol con la squadra della Florida proprio contro lo stesso club, il Cruz Azul, con un calcio di punizione all'inizio di luglio 2023. Per sigillare la vittoria, ha fornito anche l'assist da calcio d'angolo al brasiliano Casemiro all'81'.

Casemiro: "Dobbiamo godercelo"

"Dobbiamo godercelo, perché non sappiamo quanto durerà. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Rimane il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo nella MLS", ha detto l'ex giocatore del Real Madrid dopo la partita. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre, a Buenos Aires. Quarto titolo della sua avventura americana per l'argentino dopo la Leagues Cup (2023), il Supporters' Shield (2024) e la MLS Cup (2025).