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Samba show, il City cala la manita al Norwich e vola agli ottavi di Carabao Cup

Tutto facile per la formazione di Maresca che nel prossimo turno se la vedrà contro il Brighton
1 min
sambaCherkiManchester City
Samba show, il City cala la manita al Norwich e vola agli ottavi di Carabao Cup© Getty Images
Tutto facile per il Manchester City nel terzo turno della EFL Cup. Il team allenato da Enzo Maresca ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale piegando in casa, per 5-0, il Norwich City. All'Etihad Stadium, a segno nel primo tempo Samba (classe 2009) e Cherki: nella ripresa il tris è stato firmato da Allan Elias, poi la stellina Samba firma la sua doppietta personale prima della definitiva manita calata da McAidoo. Agli ottavi di finale il Manchester City affronterà sempre in casa il Brighton che ai sedicesimi ha eliminato lo United, evitando così il derby di coppa.

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