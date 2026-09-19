Milwall-West Ham: birra, punk e pugni!

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Quattrocento poliziotti per una partita: più di 4 volte il numero normalmente impiegato per una gara di Championship. Cani, cavalli, telecamere per il riconoscimento facciale e un ordine di dispersione che oggi abbraccerà quasi 5 miglia di Londra, da Tower Bridge fino oltre Greenwich Park e verso Ladywell. 1.764 tifosi del West Ham, tutti i biglietti del settore ospiti esauriti, scortati dalla polizia lungo un percorso obbligato dalla stazione di South Bermondsey al The Den. Anc
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