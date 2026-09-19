Raphinha show, tripletta e Barcellona a punteggio pieno. Il Borussia guida la Bundesliga, poker del Lione

Dopo aver vinto le prime tre gare di campionato, il Friburgo rallenta a Francoforte e condivide la classifica col Bayern Monaco, ieri a valanga sull'Union. Un punto comunque guadagnato per la squadra di Schuster, che per due volte si trova a inseguire l' Eintracht trovando il definitivo 2-2 con Suzuki a inizio ripresa. Clamoroso a Brema dove l' Augsburg va sul 2-0 (Fellhauer e Brackelmann) ma si fa rimontare, con l'ex Milan Fullkrug che acciuffa il pari a quattro minuti dal novantesimo mentre Weiser firma il 3-2 per il Werder al 93'. Si sblocca l' Amburgo , che trova la prima vittoria stagionale superando 2-1 il Colonia (a segno Capaldo e Poulsen) mentre l'esonero di Polanski non è bastato per scuotere il Moenchengladbach , che resta l'unica squadra ancora a zero: al Borussia-Park il Mainz passa nel finale, 4-3 con Martel e Da Costa che spezzano l'equilibrio. Il Borussia Dortmund resta l'unica squadra a punteggio pieno in Bundesliga dopo 4 giornate. I gialloneri, ora a +2 su Bayern e Friburgo, passano di misura a Stoccarda : 1-0 con la rete di Beier al 70'. Solo panchina per gli azzurri Inacio (ieri convocato da Mancini) e Reggiani (nella lista di Baldini per l'Under 21).

La classifica della Bundesliga

Le gare della Liga

Termina in parità (1-1) la sfida tra Osasuna e Rayo Vallecano, valida per la settima giornata di andata di Liga. Padroni di casa avanti al 16' con l'ex Crotone e Sampdoria Budimir, ospiti sul pari al 51' con Camello. In classifica entrambe salgono a quota 7 punti. Il Celta Vigo cancella la sconfitta di Europa League per mano dell'Omonia in Cipro e dopo tre pareggi consecutivi trova anche la prima vittoria in campionato: 5-0 al Racing Santander. Al Balaidos Hugo Gonzalez porta avanti i suoi su rigore, Moriba raddoppia mentre nella ripresa c'è gloria anche per Roman e Duran (doppietta). Al San Mames finisce senza reti il derby basco fra Athletic Bilbao e Alaves. Rimpianti per i padroni di casa, con Sancet che al 70' si fa parare un rigore da Sivera. Vince ancora il Barcellona che in campionato fa 7 su 7: la tripletta di Raphinha liquida in trasferta il Siviglia che era passato in vantaggio con l'ex Milan Fofana.

La classifica della Liga

Le gare della Ligue 1

C'è un'altra Parigi che vince in Ligue 1. Mentre la squadra di Luis Enrique prova a risalire la classifica dopo un avvio complicato, i cugini del Paris FC superano 2-1 lo Strasburgo e si portano al secondo posto, a -2 dalla capolista Monaco. Kebbal e Pagis firmano la vittoria, rendendo vano l'autogol di Mbow nel finale. Titolari e in campo per tutta la partita Coppola - fresco di convocazione nella Nazionale maggiore - e Koleosho, arruolato nell'Under 21 di Baldini. Vincono Angers e Le Mans rispettivamente contro Troyes (2-0) e Lorient (2-1), passa anche il Tolosa che liquida col punteggio di 3-2 il Le Havre. Poker infine del Lione che regola 4-0 il Rennes grazie alle firme di Nuamah (doppietta), Athekame e Tolisso. In classifica la formazione allenata da Paulo Fonseca aggancia al secondo posto il Paris Fc a quota 11 punti.

La classifica della Ligue 1