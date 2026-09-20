Follia Castellanos: l'ex Lazio sputa al portiere avversario, rischia una maxi squalifica

Che fosse un derby sentitissimo per la lunghissima e pesantissima rivalità tra le due tifoserie lo si sapeva, che sarebbe stata una partita dura e intensa anche, ma quel che è successo nel secondo tempo di Millwall-West Ham va aldilà della logica. La partita è terminata 2-2, con i padroni di casa avanti di due reti all'intervallo grazie a Taylor e Neghli , ma raggiunti nella ripresa dai gol di Kanté e Mavropanos .

La ricostruzione

Al minuto 65', sul punteggio di 2-0 per il Millwall, il Taty Castellanos avrebbe sputato al portiere avversario Marschall, il quale era intervenuto per bloccare il pallone. Ad accusare l'attaccante ex Lazio è stato lo stesso Marschall, che subito si è avvicinato all'arbitro per rivelargli l'accaduto, mimando lo sputo e indicando la sua maglia. Anche il quarto ufficiale - riportano i media inglesi - avrebbe confermato l'accusa di sputo. I vertici della FA esamineranno i filmati della partita e il referto dell'arbitro, che sul campo non ha rivolto alcun provvedimento disciplinare a Castellanos. L'attaccante del West Ham rischierebbe però una lunga squalifica se dovesse essere ritenuto colpevole. "Sarei sorpreso se Marschall si fosse lamentato del nulla. Sono sicuro che l'hanno visto, se ne occuperanno le autorità - le parole del presidente del Millwall Alex Neil -. Non sapevo cosa fosse successo: il quarto ufficiale ha sostanzialmente detto che c'era stata un'accusa di sputo".