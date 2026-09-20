Maresca non si ferma più: manita City al Sunderland e 7ª vittoria di fila. Arsenal scavalcato!

Enzo Maresca festeggia 7 vittorie consecutive alla guida del Manchester City. Il tecnico italiano esce vincitore anche dalla 5ª giornata di Premier League grazie al successo interno sul Sunderland deciso dalle reti di Enzo Fernandez (9'), Cherki (29'), dalla doppietta di Semenyo (43', 57') e dal sigillo di Haaland (82'): 5-3 il finale, con gli ospiti sempre a segno con Brobbey (12', 33', 59'). Un successo che segue la manita sul Norwich al terzo turno di Carabao Cup e prima ancora alla vittoria nel derby dell'Old Trafford. L'agenda di Maresca mette ora in programma la trasferta di Anfield dell'11 ottobre. A seguire, il ritorno in Champions League - dove ha esordito superando il Porto al Dragao - con la sfida del 14 ottobre, quando a scendere in campo all'Etihad sarà il Paris Saint-Germain. Alle 17.30 il fischio d'inizio di Fulham-Manchester United.

Aspettando il derby di Madrid

Sugli altri campi, l'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Real Madrid di Jose Mourinho sono impegnati al Metropolitano nel derby valido per la 7ª giornata di Liga. L'ultima stracittadina di campionato rimanda alla 29ª giornata della scorsa stagione e ha visto i blancos imporsi al Bernabeu per 3-2, mentre l'ultimo precedente ha visto le due formazioni contendersi la semifinale di Supercoppa spagnola l'1 agosto a Gedda (Arabia Saudita): sfida persa dai colchoneros per 2-1. Rimanda invece al 27 settembre 2025 l'ultimo derby al Metropolitano, vinto dai padroni di casa con il finale di 5-2. Rimanendo il Liga, alle ore 21 toccherà alla Real Sociedad, avversaria della Juventus in Europa League, sfidare in trasferta il Valencia.

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