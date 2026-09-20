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Miretti illumina, Vlahovic gol ma non basta: Amedspor batte Besiktas e aggancia in vetta il Galatasaray

I due ex Juve protagonisti in SuperLig, per Italiano arriva il secondo ko stagionale e il sorpasso in classifica
2 min
BesiktasMirettivlahovic

Il Besiktas cade sul campo dell’Amed e incassa la seconda sconfitta del suo campionato di Süper Lig. Alla squadra di Vincenzo Italiano non basta il gol di Dusan Vlahovic al 55', protagonista insieme a Fabio Miretti di una splendida azione tutta in salsa "Juve". L’attaccante serbo ha trovato la rete al termine di una manovra avviata da una giocata illuminante dell’ex compagno a Torino. Il centrocampista azzurro ha innescato Kokcu con un passaggio di 30 metri rasoterra perfetto, il tiro del fantasista turco è stato respinto in area con il puntuale tap-in dell'attaccante serbo. Il centravanti non si è fatto pregare, trasformando l’assist con la freddezza del grande finalizzatore ritrovato con la maglia bianconera, ma del club turco.

Ko Besiktas, vetta persa

Oltre a David con l'Atletico, anche l'altro attaccante ex Juve sta ritrovando feeling con il gol, purtroppo però il Besiktas non è riuscito ad evitare il ko. L’Amed è riuscito a portarsi prima sul 2-0 con l'ex Verona Orban e Saba, poi dopo il lampo di Vlahovic ha allungato ulteriormente con Soyalp riuscendo a resistere al rigore finale di Kokcu che ha segnato il definitivo 3-2. Per Italiano arriva così un nuovo passo falso, il secondo in campionato, che rallenta la corsa del Besiktas in classifica, ora secondo dietro di una lunghezza Galatasaray e proprio Amed.

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