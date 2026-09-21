Incredibile Mourinho, protesta mai vista: in conferenza con le foto! "Cose che fanno ridere"

Mourinho show: se la prende con gli arbitri dopo il ko nel derby

L'allenatore portoghese ha acceso il postpartita con dichiarazioni al vetriolo sulla squadra arbitrale: "La commissione designatrice degli arbitri sarà contenta, perché è stato tutto molto strano. È stato designato un arbitro di 41 anni che non è internazionale, beh, se non lo è vuol dire che Ortiz Arias non può essere un grande arbitro - le parole di Mourinho -. E poi c'è il Var, ma lui (il riferimento è a Trujillo Suárez) ha un bel curriculum come Var nelle partite del Real. Direi che non subisce pressioni... o forse la pressione c'è e noi semplicemente non lo sappiamo. Pensavo di trovare un campionato diverso da quello che ho lasciato 13 anni fa - continua - e invece abbiamo visto cose incredibili nelle ultime settimane. Il gol annullato contro l'Osasuna fa ridere, il rigore a San Sebastián fa ridere, il rigore del Barcellona fa ridere... è tutta una serie di episodi. Noi lotteremo, ma se ci lasciassero competere ad armi pari... Se penso che questo campionato sia falsato dal "caso Negreira"? Negreira non c'è più, o c'è ancora? Se non c'è più allora non è falsato da Negreira".

La replica di Simeone

Dichiarazioni che non sono piaciute al tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che si gode la vittoria per 2-1 nel derby, ma risponde in modo diretto alle polemiche: "Qualsiasi sia il nome dobbiamo avere cura di ciò che diciamo, bisogna avere rispetto. Che ti chiami Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini devi avere rispetto. Non bisogna superare il limite".