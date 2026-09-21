Incredibile in Premier, un giocatore rischia il carcere: c'entra il Covid, ecco cosa è successo

Granit Xhaka confessa. Il 33enne centrocampista del Sunderland , indagato dalla procura di Lucerna, attraverso i social ha ammesso di aver acquistato in passato un certificato di vaccinazione falso contro il Covid . "All'epoca, in merito alla vaccinazione, ero personalmente molto insicuro e nutrivo grandi riserve. Provavo una profonda diffidenza nei confronti del vaccino ed ero dominato da paure e insicurezza. In quello stato d'animo turbolento, ho acquistato un certificato di vaccinazione invece di chiarire i miei dubbi seguendo la procedura prevista". Xhaka, che si dice dispiaciuto e pronto ad assumersi le sue responsabilità, non prenderà parte al prossimo raduno della nazionale svizzera.

Xhaka-Covid, cosa è successo

La controversia è emersa in seguito al sospetto che una dottoressa di Lucerna avesse rilasciato certificati di vaccinazione senza aver mai somministrato i vaccini. Il medico ha negato le accuse. Tuttavia, una dichiarazione pubblicata sul profilo Instagram di Xhaka ammette la sua colpevolezza. Ai tempi, Xhaka militava nell'Arsenal e nel settembre del 2021 saltò tre partite con la Svizzera a causa della positività al Coronavirus. In Svizzera, la falsificazione di documenti è soggetta a pene severe, con multe salate o reclusione fino a cinque anni. La procura svizzera ha aperto un'indagine in merito con l'obiettivo di stabilire se una qualsiasi condotta costituisca reato, sia attraverso l'ottenimento di prove ufficiali false, sia attraverso la falsificazione di documenti relativi ai certificati di positività al coronavirus. Secondo le ipotesi, Xhaka dovrebbe comparire davanti alla procura il mese prossimo per rilasciare la sua dichiarazione sul caso. Inoltre, il Sunderland al momento non ha rilasciato alcun commento riguardo alla situazione.

La nota della Federazione svizzera

"La decisione è stata presa di comune accordo durante un colloquio tra Xhaka e la dirigenza dell'ASF", si legge in una nota della Federazione. "Granit Xhaka ci ha informati ieri sera della situazione e ci ha inoltre comunicato che si sarebbe espresso pubblicamente al riguardo e che si sarebbe assunto le proprie responsabilità - spiega il presidente federale Peter Knabel -. Apprezziamo la decisione di Granit di compiere questo passo e di affrontare quanto accaduto. Allo stesso tempo, siamo giunti insieme alla conclusione che sia nell'interesse della squadra svolgere questo raduno senza di lui". Dalla lista dei convocati escono per problemi fisici anche Amenda e Zakaria, al loro posto Isaac Schmidt dello Young Boys, Vincent Sierro del Parma e e Joel Monteiro del Lecce.