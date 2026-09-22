De Zerbi vicino all'esonero, disastro da 430 milioni: il Tottenham e i tifosi lo scaricano

Oltre 430 milioni di euro (370 in sterline) immessi nel club tra mercato, “academy” e altri investimenti finanziari per vedere miseramente il glorioso Tottenham Hotspur languire all’ultimo posto della Premier League. Crac totale. Fiasco spaventoso. Disastro. Una squadra allo sbando senza ancora una vittoria fra campionato (3 sconfitte e due 0-0 in 5 partite) cui va aggiunta l’eliminazione dalla Carabao Cup, la Coppa di Lega, per mano del Liverpool (3-1).
De Zerbi imputato
Il punto più basso degli ultimi 18 anni. Imputato l’allenatore bresciano Roberto De Zerbi, 47 anni, contestato e fischiato dopo l’ennesimo rovescio interno (2-3 contro l’Aston Villa, ma 0-3 fino all’86’): rischia il posto aldilà delle dichiarazioni di facciata dei dirigenti “Lilywhites”. La pressione su di lui si fa sempre più forte. L’ipotesi esonero è concreta. Il patron Joe Lewis, miliardario britannico che vive praticamente a bordo del suo mega-yacht Aviva (con galleria d’arte privata) in navigazione nelle acque dei Caraibi, è a dir poco stizzito.
Gli acquisti del centrocampista lodigiano Sandro Tonali dal Newcastle (116 milioni), degli attaccanti Savinho e Marmoush dal Manchester City (88 milioni più 12 di bonus per il brasiliano, obbligo di riscatto da 70 milioni per l’egiziano-canadese) e del difensore olandese Van Hecke dal Brighton (60 milioni) sinora hanno fatto cilecca.
Tottenham, toto-allenatore: Southgate e Nagelsmann tra i candidati
I media britannici parlano di “nightmare start”, avvio da incubo, e di “horror show” da parte degli “Spurs”. Ed è già scattato il toto-allenatore. Due ex ct sembrano i candidati più attendibili per sedersi al posto del lombardo: l’inglese Sir Gareth Southgate, 57 anni, e il tedesco Julian Nagelsmann, 39. Un po’ più defilati l’olandese Arne Slot, 52 anni, ex Liverpool, e il nordirlandese Kieran McKenna, 40 anni, che ha lasciato l’Ipswich Town dopo un brillante quinquennio culminato con la doppia promozione consecutiva: prima in Championship e poi in Premier. McKenna (in precedenza ex vice di Mourinho, Solskjær, Carrick e Rangnick al Manchester United) è stato “pizzicato” in tribuna dieci giorni fa in occasione dello 0-0 fra Tottenham ed Everton al “New White Hart Lane”.
De Zerbi si gioca il futuro a Old Trafford
I sostenitori degli “Spurs” sono inveleniti nei confronti di De Zerbi. Non gli perdonano l’ultimo posto, ma erano prevenuti nei suoi confronti quando l’ex allenatore del Marsiglia aveva difeso Mason Greenwood (ora al Fenerbahçe) incriminato per tentato stupro e aggressione. Dopo la lunga pausa per le Nazionali, il Tottenham tornerà in campo il 10 ottobre a Old Trafford contro il Manchester United: in panchina siederà ancora De Zerbi o ci sarà ancora in caso di ennesima sconfitta nello stadio-tempio dei “Red Devils”?
Oltre 430 milioni di euro (370 in sterline) immessi nel club tra mercato, “academy” e altri investimenti finanziari per vedere miseramente il glorioso Tottenham Hotspur languire all’ultimo posto della Premier League. Crac totale. Fiasco spaventoso. Disastro. Una squadra allo sbando senza ancora una vittoria fra campionato (3 sconfitte e due 0-0 in 5 partite) cui va aggiunta l’eliminazione dalla Carabao Cup, la Coppa di Lega, per mano del Liverpool (3-1).
De Zerbi imputato
Il punto più basso degli ultimi 18 anni. Imputato l’allenatore bresciano Roberto De Zerbi, 47 anni, contestato e fischiato dopo l’ennesimo rovescio interno (2-3 contro l’Aston Villa, ma 0-3 fino all’86’): rischia il posto aldilà delle dichiarazioni di facciata dei dirigenti “Lilywhites”. La pressione su di lui si fa sempre più forte. L’ipotesi esonero è concreta. Il patron Joe Lewis, miliardario britannico che vive praticamente a bordo del suo mega-yacht Aviva (con galleria d’arte privata) in navigazione nelle acque dei Caraibi, è a dir poco stizzito.
Gli acquisti del centrocampista lodigiano Sandro Tonali dal Newcastle (116 milioni), degli attaccanti Savinho e Marmoush dal Manchester City (88 milioni più 12 di bonus per il brasiliano, obbligo di riscatto da 70 milioni per l’egiziano-canadese) e del difensore olandese Van Hecke dal Brighton (60 milioni) sinora hanno fatto cilecca.