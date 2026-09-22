De Zerbi vicino all'esonero, disastro da 430 milioni: il Tottenham e i tifosi lo scaricano

Tottenham, toto-allenatore: Southgate e Nagelsmann tra i candidati

I media britannici parlano di “nightmare start”, avvio da incubo, e di “horror show” da parte degli “Spurs”. Ed è già scattato il toto-allenatore. Due ex ct sembrano i candidati più attendibili per sedersi al posto del lombardo: l’inglese Sir Gareth Southgate, 57 anni, e il tedesco Julian Nagelsmann, 39. Un po’ più defilati l’olandese Arne Slot, 52 anni, ex Liverpool, e il nordirlandese Kieran McKenna, 40 anni, che ha lasciato l’Ipswich Town dopo un brillante quinquennio culminato con la doppia promozione consecutiva: prima in Championship e poi in Premier. McKenna (in precedenza ex vice di Mourinho, Solskjær, Carrick e Rangnick al Manchester United) è stato “pizzicato” in tribuna dieci giorni fa in occasione dello 0-0 fra Tottenham ed Everton al “New White Hart Lane”.