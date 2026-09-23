Frasi sessiste contro un arbitro donna, l’altro Higuain esonerato e nella bufera: cosa è successo

L'esperienza di Federico Higuain come allenatore della seconda squadra del Columbus Crew è terminata prima del previsto. Il fratello del Pipita , infatti, è stato esonerato dopo alcune frasi sessiste pronunciate nei giorni scorsi, che hanno portato all'addio dell'argentino. Nei playoff della MLS NEXT Pro 2026 la squadra verrà guidata dallo staff tecnico della seconda squadra e nel frattempo il club si è già messo alla ricerca di un nuovo allenatore.

Federico Higuain esonerato per frasi sessiste: cosa è successo

Alcuni giorni fa il fratello dell'ex attaccante della Juve è finito al centro di molte polemiche a seguito di una grave frase di stampo sessista detta a un arbitro donna. L'allenatore argentino le ha infatti detto: "Non dimenticare che questo è uno sport da uomini". E poi si è anche rifiutato di stringerle la mano. Un'uscita che è costata a Federico Higuain ben due giornate di squalifica e ora anche l'esonero da parte del Columbus Crew, con cui ha giocato dal 2012 al 2020 prima di diventare allenatore della seconda squadra.

Le parole del dg del Columbus Crew

Il direttore generale del Columbus Crew, Issa Tall, ha spiegato l'esonero di Higuain dicendo: "Abbiamo stabilito che sia nel migliore interesse del nostro club, dei giocatori e dello staff di supporto sollevare Federico Higuaín dalle sue responsabilità. Dopo i colloqui avuti questa settimana e un'ulteriore valutazione di quanto accaduto nell'ultimo mese, gli standard del nostro club riguardo a ciò che ci si aspetta da un leader di una delle nostre squadre non sono stati rispettati".

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