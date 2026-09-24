Via dall'Inter per 50 milioni, ora fa il giro del web per le coppette sulla schiena: lo riconoscete?

Un ex Inter continua a far parlare di sé, ma non per le ottime prestazioni tra i pali. Tutt'altro. Si tratta di André Onana , ex portiere dei nerazzurri e del Manchester United - passato ai Red Devils per una cifra vicina ai 50 milioni di euro che consentì all'attuale squadra di Chivu di mettere a segno una formidabile plusvalenza -, il quale è attualmente sotto contratto con il Trabzonspor in Turchia. Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di Onana, ma non per ciò che ha messo in mostra finora con la sua squadra. Il portiere camerunense ha infatti condiviso sui propri social un video, all'interno del quale si vede l'ex Inter sdraiato su un lettino ricoperto di ventose su tutto il corpo . La pratica in questione si chiama coppettazione, che consiste fondamentalmente nell'applicare una serie di ventose per tutto il corpo con l'obiettivo di ridurre i dolori e rilassare i muscoli. Ma Onana sembrerebbe aver esagerato un po'...

Onana e una coppettazione particolare

L'attuale portiere del Trabzonspor ha finora raccolto 10 presenze con il club turco - in cui c'è finito anche Mohamed Salah in questa sessione di calciomercato estiva -, concedendo solo 6 gol alle squadre avversarie e mantenendo addirittura la porta inviolata per due partite, di cui una contro il Galatasaray di Leao ed Osimhen. L'ex Inter, ad ogni modo, non ha lasciato troppi ricordi positivi tra i tifosi nerazzurri, così come tra quelli dei Red Devils. Il numero uno camerunense ha iniziato discretamente la sua stagione in Super Lig, ma più che per le statistiche ha fatto parlare di sé per la particolare terapia a cui si è sottoposto nel corso della sosta per le nazionali: ciò che è balzato subito gli occhi dei tifosi è il quantitativo di coppette presenti su tutto il corpo del portiere camerunense e, per non farsi mancare nulla, anche una serie di candele accese sul proprio corpo. Insomma, la coppettazione è sicuramente una pratica efficace che mira a ridurre i dolori muscolari, ma non si possono non notare la miriade di oggetti presenti sulla schiena di Onana.