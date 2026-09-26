Fenerbahce, mercato bloccato dalla FIFA! C'entra un ex obiettivo Juve: la risposta del club

Brutte notizie per il Fenerbahce : il club turco dovrà affrontare un provvedimento della FIFA che prevede il blocco del mercato per tre sessioni. La misura, inserita nel registro ufficiale della Federazione internazionale, è legata a un mancato pagamento relativo al trasferimento di Youssef En-Nesyri (ex obiettivo anche della Juve nello scorso inverno) , acquistato nella stagione 2024-2025. La società è subito intervenuta per spiegare la situazione e tranquillizzare i tifosi.

Il pagamento della rata e l'intervento della nuova dirigenza

A ricostruire i passaggi della vicenda è stato lo stesso Fenerbahce, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. Secondo quanto riferito dalla società, una rata del trasferimento era diventata esigibile il 30 aprile 2026. Dopo che il club coinvolto nella trattativa ha avviato una procedura davanti alla FIFA, la nuova dirigenza ha provveduto a versare la somma rimasta insoluta. Nel procedimento, tuttavia, sarebbe stato richiesto anche il pagamento della rata successiva. Per questo motivo, la società ha scelto di attendere il pronunciamento della FIFA prima di effettuare un ulteriore versamento.

La risposta del Fenerbahce

Il Fenerbahce ha comunque chiarito che il provvedimento dovrebbe avere carattere temporaneo. Nel comunicato, la società assicura di essere pronta a rispettare quanto stabilito dalla FIFA nel primo giorno lavorativo utile: "Il nostro Club effettuerà il pagamento disposto dalla decisione FIFA nel primo giorno lavorativo, lunedì". Una volta completato il pagamento e concluse le procedure amministrative con la FIFA, il club prevede quindi la revoca del divieto di trasferimento. La sanzione resta nel frattempo registrata per tre sessioni, in attesa degli adempimenti indicati dalla società.

La questione sarà affrontata anche durante l'Assemblea Generale Ordinaria del Fenerbahce, fissata per domani, 27 settembre. In quell'occasione il club ha annunciato che verranno presentati ai soci e all'opinione pubblica i bilanci e gli impegni finanziari riconducibili ai periodi precedenti. La vicenda legata a En-Nesyri si inserisce così in un quadro più ampio, con la società chiamata a fare chiarezza sulla propria situazione economica e sugli obblighi ancora da onorare.