Mbappé ko, in Francia scoppia il caso scarpe: la coincidenza che accende la polemica

Non è il caso di tremare, anche perché la prima fase di Nations League non è certo quella di un Mondiale o di un Europeo. Ma l’infortunio al ginocchio sinistro di Kylian Mbappé ha creato comunque uno scompenso emozionale in Francia, dove si è gioito per la vittoria alla primissima di Zinédine Zidane come commissario tecnico. A fare da contraltare, però, c’è stata la lesione del capitano e del massimo goleador di sempre della storia dei Bleus e dei Mondiali, che non verrà sostituito da nessuno. Bastano, infatti, Ousmane Dembélé e compagni a poter garantire una notevole quantità di estro, talento e reti per le prossime tre partite, una di quelle contro l’ Italia venerdì 2 ottobre.

Mou e il Real preoccupati per il tour de force che attende i Blancos

Tuttavia, per l’attaccante del Real Madrid adesso iniziano i grattacapi mentali. Qualcosa di piuttosto fastidioso nel periodo determinante per la corsa al Pallone d’oro, al quale non ha nascosto di ambire. La lesione tendinea all’articolazione sinistra, infatti, lo terrà fuori almeno per la sfida del 10 ottobre contro il Villarreal. Ossia, più che per la nazionale francese il problema sembra essere per il Real Madrid, con José Mourinho che oltre al suo cannoniere principale deve già fare a meno degli infortunati Konaté e Valverde. L’infermeria piena arriva infatti nel momento peggiore: un ottobre di fuoco che vedrà il Real Madrid impegnato prima nella trasferta di Champions League a Roma contro i giallorossi di Gasperini (14 ottobre), poi nei match casalinghi contro Siviglia (18 ottobre) e RB Lipsia (21 ottobre), fino al big match finale del 25 ottobre al Camp Nou contro il Barcellona.

Le polemiche legate allo sponsor

La corsa contro il tempo per la sentitissima sfida agli avversari di una vita inizia adesso per il capitano francese, il quale dovrà però rientrare senza affrettarsi troppo per evitare qualsiasi tipo di ricaduta. Nel suo paese, tuttavia, è scoppiata una polemica legata proprio al tipo di infortunio nel quale è incappato al momento di calciare col destro nella rete del trionfo decisivo dei suoi. Molti tifosi hanno infatti puntato il dito contro lo storico cambio di sponsor tecnico dell’attaccante. Dopo un’intera carriera legata a Nike, il ventisettenne francese aveva infatti ufficializzato solo una settimana prima il suo passaggio al marchio svizzero On. La sua scesa in campo con il nuovo modello contro la Turchia ha sorpreso tutti: dopo aver disputato il derby contro l’Atlético Madrid con calzature bianche e “oscurate” e aver testato un prototipo in allenamento a Clairefontaine, persino il co-Ceo del brand svizzero non si aspettava un debutto ufficiale prima del 2027. Questa immediata coincidenza tra la prima gara disputata con le nuove scarpe e l’infortunio ha così alimentato le speculazioni della piazza. A Mbappé l’arduo compito di dimostrare che non si tratta altro che di una boutade.