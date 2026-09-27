Di Maria, l’ex Juve fa ancora le fiamme: doppietta nel trionfo in Supercoppa con il Rosario Central

Le spettacolo continua per Angel Di Maria. Classe 1998, l'ex attaccante di Juve, Real e Psg e oggi in forza al Rosario, si è preso la scena della finale di Supercoppa argentina mettendo a segno la doppietta che insieme alla rete di Julian Fernandez ha ribaltato il vantaggio lampo dell'Estudiantes. Una doppietta realizzata dapprima su rigore e in seguito con uno spettacolare calcio di punizione dalla distanza, e che vale inoltre un ulteriore trofeo nella bacheca di Di Maria, già campione con le Canaglie - squadra in cui è cresciuto e dove è tornato alla fine del suo secondo ciclo al Benfica - della Primera Division 2025.