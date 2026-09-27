Di Maria, l’ex Juve fa ancora le fiamme: doppietta nel trionfo in Supercoppa con il Rosario Central
Le spettacolo continua per Angel Di Maria. Classe 1998, l'ex attaccante di Juve, Real e Psg e oggi in forza al Rosario, si è preso la scena della finale di Supercoppa argentina mettendo a segno la doppietta che insieme alla rete di Julian Fernandez ha ribaltato il vantaggio lampo dell'Estudiantes. Una doppietta realizzata dapprima su rigore e in seguito con uno spettacolare calcio di punizione dalla distanza, e che vale inoltre un ulteriore trofeo nella bacheca di Di Maria, già campione con le Canaglie - squadra in cui è cresciuto e dove è tornato alla fine del suo secondo ciclo al Benfica - della Primera Division 2025.
Di Maria: numeri e trionfi
Con un trascorso europeo tra Benfica, Real Madrid, Manchester United, Psg e Juventus, Di Maria vanta 214 reti in carriera e un ricchissima bacheca. Questi tutti i suoi trionfi, a cui si sommano il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar nel 2022, le 2 Coppe America in Brasile nel 2021 e negli Stati Uniti nel 2024 e l'oro olimpico di Pechino nel 2008:
- 1 Champions League - Real Madrid, 2013/2014
- 1 Supercoppa Europea - Real Madrid, 2014
- 1 Liga - Real Madrid, 2011/2012
- 2 Coppe del Re - Real Madrid, 2010/2011, 2013/2014
- 1 Supercoppa di Spagna - Real Madrid, 2012
- 5 Ligue 1 - Psg, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
- 5 Coppa di Francia - Psg, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021
- 4 Coppa di Lega francese - Psg, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020
- 5 Supercoppe francesi - Psg, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- 1 Primeira Liga - Benfica, 2009/2010
- 3 Taca da Liga - Benfica, 2008/2009, 2009/2010, 2024/2025
- 1 Supercoppa di Portogallo - Benfica, 2023
- 1 Campionato argentino - Rosario, 2025
- 1 Supercopa argentina - Rosario, 2026
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