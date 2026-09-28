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Vozinha, fra milioni di follower e la pace perduta. Ma per Capo Verde ne valeva la pena

Le confessioni del portiere eroe del Mondiale, in lizza per il Premio Yashin, confermano quanto sia arduo contemperare la fama con la serenità. Anche se l'estremo difensore con immaginava mai di vivere una simile avventura a quarant'anni
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 28.09.2026, 23:25

2 min

Dura solo un attimo la gloria, recita il titolo della fortunata autobiografia dell'immenso Dino Zoff. E leggendo le confidenze di Vozinha all'Observer, l'associazione di idee è immediata. Portiere eroe di Capo Verde, catapultato sulla ribalta mondiale dalle strepitose parate che gli hanno fruttato la nomina a uno fra i dieci candidati al Premio Yashin oltre al contratto con i cileni del Colo Colo, il più vantaggioso della sua carriera, Josimar José Évora Dias, 40 anni, ha confessato: "Ho perso la mia pace. Adesso esco, vado in un ristorante, e c’è sempre qualcuno che vuole scattare una foto con me, o peggio, filmarmi. È questo ciò che è cambiato di più nella mia vita". Certo, è stato tutto così rapido e improvviso da modificare radicalmente l'esistenza dell'uomo che ha inchiodato sullo 0-0 la Spagna futura campione del mondo. Da 56 mila a 28,5 milioni di follower su Instagram, la fama, il successo, la popolarità che per Vozinha, però, non fa rima con felicità: "Molte persone vedono soltanto gli aspetti positivi di questa situazione. Sinceramente, se mi offrissero la vita che ho oggi oppure quella che avevo prima, sceglierei quella di prima. Non riesco a fare un passo senza che mi chiedano un selfie o un autografo. Non me lo sarei mai immaginato. Sebbene, in fondo, pensando a Capo Verde e a quanto siamo riusciti a fare al Mondiale, ne vada molto fiero., È bello sentirmi una sorta di ambasciatore del mio Paese, ricordando sempre come, tutto ciò che abbiamo conquistato, sia stato frutto di uno sforzo collettivo. Abbiamo fatto la storia. Già il fatto di essere presente fra i dieci in corsa per il Premio Yashin, rappresenta un grande onore». Come diceva Socrate, "la strada più vicina alla gloria è lottare per essere ciò che ti auguri gli altri considerano tu sia ".  Vozinha ha imboccato la direzione giusta.

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