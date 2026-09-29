Terremoto in Turchia, bufera sugli arbitri. Arrestato il presidente: “Interferenze sulle partite”

All'indomani della pesante sconfitta nel secondo turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League contro l'Italia (1-4), un vero e proprio terremoto ha scosso il calcio turco. Attraverso un post pubblicato su X, infatti, il ministro della Giustizia, Akin Gurlek, ha ufficilizzato il fermo ai danni del presidente del Comitato centrale degli Arbitri della Federcalcio turca e di altre sei persone. "Il calcio è una passione comune dei nostri cittadini e un valore importante per noi - si legge -. La competizione in campo equa, l'esecuzione imparziale e trasparente dei processi di arbitraggio costituiscono la base della fiducia nel calcio. Il nostro Stato affronta con determinazione, nell'ambito del quadro giuridico, ogni accusa di irregolarità che danneggia questa fiducia. In questo contesto - aggiunge - sono state esaminate le accuse relative all'interferenza nella formazione delle classifiche arbitrali, nell'assegnazione degli incarichi, nella valutazione dei punti e nei processi di nomina, nonchè negli esami sulle regole. Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul in collaborazione con la Direzione Provinciale di Pubblica Sicurezza di Istanbul, questa mattina è stata organizzata un'operazione sulla base delle dichiarazioni di querelanti e testimoni e delle relazioni dei periti".