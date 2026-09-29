Brasile show, poker all’Australia: Raphinha e Vinicius gol, Douglas Luiz resta in panchina

Il Brasile rialza la testa e dopo quattro giorni torna a sfidare di nuovo l'Australia nel secondo test amichevole verso i Mondiali del 2030. Questa volta la Seleçao di Ancelotti dà spettacolo e cala il poker alla nazionale oceanica. Show nel primo tempo che finisce col punteggio di 2-2: verdeoro avanti con Vanderson al terzo minuto di gioco ma che si fanno rimontare dall'Australia con Circati e Metcalfe. Un calcio di rigore di Raphinha ristabilisce la parità a fine primo tempo.