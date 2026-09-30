"Il re è nudo!", scontro totale tra Uefa e Fifa: Infantino fa causa a Ceferin
COPENAGHEN (DANIMARCA) - L’imboscata? Prevedibile, telefonata e insostenibile persino per una figura dalla sua influenza sportiva e politica. Non ha fatto per nulla specie, infatti, che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, abbia scelto di declinare in extremis l’invito alla 33ª assemblea plenaria dell’Efc di Copenaghen. La Fifa, tra l’altro, proprio nella mattinata di ieri ha accusato l’Uefa - in un esposto depositato a un tribunale della Florida - di aver orchestrato una «campagna di disinformazione»111, utilizzando come pretesto il progetto (ritirato) “Fifa Forward Enterprise”, volto all’ingresso di investitori privati nell’organizzazione dei Mondiali. Il tutto - sempre secondo la federcalcio mondiale - per influenzare le elezioni presidenziali previste per l’anno prossimo (Infantino al momento è l’unico candidato).
Uefa, Aleksander Ceferin attacca la Fifa durante l’assemblea Efc
Da lì, la risposta per le righe del numero uno dell’Uefa, Aleksander Ceferin, intervenuto nel corso dell’assemblea: «Il re è nudo, ora lo sappiamo. Parla di sviluppo, democratizzazione, consultazione, ma fa l'opposto. Adesso diciamo basta. Non si può trattare il calcio come semplice prodotto e nessuna autorità può venderlo. Voglio citare Hans Christian Andersen, visto che siamo in Danimarca: il calcio non ha bisogno di corti o di imperatori. Il calcio non è in vendita, né ieri, né oggi, né domani». Una presa di posizione netta, condivisa in toto da tutto il board dell’Efc. Tra cui lo stesso Nasser Al-Khelaifi, decisamente più schivo e diplomatico. Nelle movenze, come nelle dichiarazioni. E così, quando imbeccato sulla possibilità di prendere il posto di Infantino ai vertici Fifa, il numero uno del Psg va in dribbling: «Ho zero interesse per la Fifa. In tutta onestà, amo quello che faccio. Mi diverto costruire qualcosa di grande e positivo insieme a questa grande famiglia di club, che oggi conta oltre 900 membri».
Real Madrid torna nell’Efc: l’annuncio
E questo prima della clamorosa rivelazione di giornata: «Ricordo quando ho detto che puntavo a raggiungere quota 1000 club - continua Al-Khelaifi -. Mi dicevano che ero pazzo e che avrei portato problemi alla federazione. Ma non capivano che l'essere numerosi è la nostra stessa forza. Per questo ringrazio i presidente di Barcellona e Real Madrid, Juan Laporta e Florentino Perez. Quest’ultimo, in particolare, per aver creduto che il futuro del calcio europeo debba costruirsi all'insegna dell'unità. Annuncio dunque ufficialmente che il Real Madrid ritornerà a far parte dell’Efc». Un colpo di scena che mette fine alle spaccature interne dell'Uefa, unificando tutti i più grandi club del Vecchio Continente sotto la stessa associazione.
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