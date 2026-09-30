"Il re è nudo!", scontro totale tra Uefa e Fifa: Infantino fa causa a Ceferin

COPENAGHEN (DANIMARCA) - L’imboscata? Prevedibile, telefonata e insostenibile persino per una figura dalla sua influenza sportiva e politica . Non ha fatto per nulla specie, infatti, che il presidente della Fifa, Gianni Infantino , abbia scelto di declinare in extremis l’invito alla 33ª assemblea plenaria dell’Efc di Copenaghen. La Fifa , tra l’altro, proprio nella mattinata di ieri ha accusato l’Uefa - in un esposto depositato a un tribunale della Florida - di aver orchestrato una «campagna di disinformazione»111, utilizzando come pretesto il progetto (ritirato) “Fifa Forward Enterprise”, volto all’ingresso di investitori privati nell’organizzazione dei Mondiali. Il tutto - sempre secondo la federcalcio mondiale - per influenzare le elezioni presidenziali previste per l’anno prossimo (Infantino al momento è l’unico candidato).

Uefa, Aleksander Ceferin attacca la Fifa durante l’assemblea Efc

Da lì, la risposta per le righe del numero uno dell’Uefa, Aleksander Ceferin, intervenuto nel corso dell’assemblea: «Il re è nudo, ora lo sappiamo. Parla di sviluppo, democratizzazione, consultazione, ma fa l'opposto. Adesso diciamo basta. Non si può trattare il calcio come semplice prodotto e nessuna autorità può venderlo. Voglio citare Hans Christian Andersen, visto che siamo in Danimarca: il calcio non ha bisogno di corti o di imperatori. Il calcio non è in vendita, né ieri, né oggi, né domani». Una presa di posizione netta, condivisa in toto da tutto il board dell’Efc. Tra cui lo stesso Nasser Al-Khelaifi, decisamente più schivo e diplomatico. Nelle movenze, come nelle dichiarazioni. E così, quando imbeccato sulla possibilità di prendere il posto di Infantino ai vertici Fifa, il numero uno del Psg va in dribbling: «Ho zero interesse per la Fifa. In tutta onestà, amo quello che faccio. Mi diverto costruire qualcosa di grande e positivo insieme a questa grande famiglia di club, che oggi conta oltre 900 membri».

Real Madrid torna nell’Efc: l’annuncio

E questo prima della clamorosa rivelazione di giornata: «Ricordo quando ho detto che puntavo a raggiungere quota 1000 club - continua Al-Khelaifi -. Mi dicevano che ero pazzo e che avrei portato problemi alla federazione. Ma non capivano che l'essere numerosi è la nostra stessa forza. Per questo ringrazio i presidente di Barcellona e Real Madrid, Juan Laporta e Florentino Perez. Quest’ultimo, in particolare, per aver creduto che il futuro del calcio europeo debba costruirsi all'insegna dell'unità. Annuncio dunque ufficialmente che il Real Madrid ritornerà a far parte dell’Efc». Un colpo di scena che mette fine alle spaccature interne dell'Uefa, unificando tutti i più grandi club del Vecchio Continente sotto la stessa associazione.