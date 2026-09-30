"Ecco il traditore", Cuadrado e l'esordio da incubo: esce insanguinato tra fischi e striscioni

Oltre 57 minuti di fischi e uno striscione che recita: "Oggi ci visita Giuda, il traditore". Questa l'accoglienza riservata a Juan Cuadrado dai tifosi del Medellin, squadra colombiana ne ha lanciato la carriera dalle giovanili alla stagione in prima squadra del 2008/2009. Rientrato in patria 17 anni dopo il trasferimento in Italia, il centrocampista oggi trentottenne è però tornato da avversario nonché da capitano del Millonarios, club a cui si è legato lo scorso 10 settembre deludendo le speranze dei tifosi del Medellin di riabbracciare l'esterno. A complicare le cose ci si è messa la sorte, che alla gara d'esordio con la nuova squadra gli ha messo contro proprio gli ex tifosi, che con la fazione di Bogotà condividono una delle più sentite rivalità del calcio colombiano. Ma sorte a parte, Cuadrado sembra avere steccato ancora una volta la scelta del club in cui accasarsi, almeno dal punto di vista dei tifosi. Indimenticata è infatti l'esultanza "Chi non salta juventino è" a cui l'ex Juve - che durante la sfida contro il Medellin a inoltre rimediato una ferita sanguinante sul volto - si è unito mentre festeggiava con l'Inter lo scudetto del 2024. Non è un caso che allo Stadium ha puntualmente dovuto fare i conti con il rancore del pubblico juventino.