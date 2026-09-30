Favolosa Spagna, come la Grande Olanda di Cruyff: quei 26 passaggi di fila in 70'' per mandare in gol Yamal

Altro che sindrome della pancia piena. La favolosa Spagna di Luis de la Fuente incanta in Nations League così come ha incantato negli Usa, nel luglio scorso, vincendo il secondo mondiale dela sua storia. Il 4-1 alla Croazia la nona vittoria di fila, di cui è stata teatro Siviglia, ha esaltato le Furie Rosse e il loro gioco spettacolare, sotto il segno del ct che ha perso soltanto 2 delle 52 partite ufficiali guidate sulla panchina della Nazionale e ha firmato il nuovo record planetario di 40 partite senza sconfitte.