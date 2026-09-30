Favolosa Spagna, come la Grande Olanda di Cruyff: quei 26 passaggi di fila in 70'' per mandare in gol Yamal

Altro che sindrome della pancia piena: il 4-1 alla Croazia esalta i campioni del mondo, alla quarantesima partita senza sconfitta. E legittima i paragoni con la finale del Mondiale '74: il rigore conquistato dal divino N.14 scaturì da 16 passaggi consecutivi in 50 secondi
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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 30.09.2026, 18:30 (Aggiornato il 30.09.2026, 18:41)

2 min

YamalSpagnaNations League

Altro che sindrome della pancia piena. La favolosa Spagna di Luis de la Fuente incanta in Nations League così come ha incantato negli Usa, nel luglio scorso, vincendo il secondo mondiale dela sua storia. Il 4-1 alla Croazia la nona vittoria di fila, di cui è stata teatro Siviglia, ha esaltato le Furie Rosse e il loro gioco spettacolare, sotto il segno del ct che ha perso soltanto 2 delle 52 partite ufficiali guidate sulla panchina della Nazionale e ha firmato il nuovo record planetario di 40 partite senza sconfitte.

Come l'Olanda di Cruyff

In particolare, a esaltare pubblico e critica nel regno di Felipe VI è stato il primo gol, segnato da Yamal dopo 70 secondi durante i quali i croati non sono riusciti a interrompere la sequenza di 26 passaggi consecutivi. Spontaneo il richiamo storico al precedente della finale iridata '74, in Germania, quando la Grande Olanda di Johan Cruyff vide il leggendario N.14 procurarsi il rigore del vantaggio sui tedeschi, risultando il terminale dei 16 passaggi di fila in 50 secondi. Il simbolo della macchina da gol iberica è Lamine Yamal, più che mai favorito per il Pallone d'Oro. Se lo merita tutto.

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