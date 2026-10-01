Argentina show, poker alla Bolivia alla prima dopo la finale Mondiale: Nico Gonzalez resta in panchina

L’Argentina riparte con una goleada . Nella prima uscita dopo la finale del Mondiale 2026 persa contro la Spagna, l’Albiceleste supera 4-0 la Bolivia al Mario Alberto Kempes di Córdoba e inaugura con una prestazione convincente il nuovo ciclo. Senza Lionel Messi, Lionel Scaloni ha scelto di dare spazio a diversi volti nuovi. La risposta è stata positiva, con Lautaro Martinez , Nico Paz , Cristian Romero e José Manuel Lopez che hanno firmato i quattro gol della serata.

Lautaro e Nico Paz protagonisti con l'Argentina

L’Argentina ha indirizzato la partita già nel primo tempo: al 19’ Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato con una conclusione precisa dopo la combinazione con Alexis Mac Allister, mentre dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Nico Paz, tra i migliori in campo. Il talento del Como ha poi partecipato anche alla rete del 3-0, servendo all'ex Juve e Atalanta Cristian Romero il pallone per il colpo di testa che ha chiuso definitivamente i conti. Nel finale, all’86’, José Manuel Lopez ha completato la festa con il suo primo gol in Nazionale.

Solo panchina per Nico Gonzalez

Scaloni ha approfittato dell’amichevole per sperimentare e osservare diversi giocatori. L’Argentina è partita con un 4-4-2, con Lautaro e Julian Alvarez insieme in attacco, Nico Paz e Gianluca Prestianni alle loro spalle e una coppia centrale di centrocampo composta da Exequiel Palacios e Mac Allister. Tra le novità anche il debutto di Román Vega, mentre nella ripresa sono entrati, tra gli altri, Franco Mastantuono, Valentín Barco e Leonardo Balerdi. Solo panchina, invece, per Nico Gonzalez (anche per i romanisti Castro e Soulé). L'attaccante della Juve punta ora a giocarsi una maglia per le prossime sfide che vedranno la Seleccion affrontare prima il Burkina Faso (alle 2 italiane del 4 ottobre) e poi il Benin (all'1 italiana del 7 ottobre), una sfida che celebrerà ufficialmente il congedo di Messi dalla Nazionale.