"Infantino ha coperto il City e un'altra squadra!": parla Pinto, l’hacker che ha scoperto tutto

Un nome diventato sinonimo di fughe di notizie, milioni di documenti sottratti e segreti del calcio internazionale finiti sotto i riflettori. Rui Pinto, portoghese di 37 anni, è l'uomo che dietro lo pseudonimo di «John» ha dato vita a Football Leaks , il progetto che ha scosso il mondo del pallone portando alla luce contratti riservati, accordi finanziari e retroscena rimasti per anni lontani dall'opinione pubblica. Una figura controversa, sospesa tra accuse giudiziarie e la rappresentazione di «whistleblower» offerta da una parte dell'opinione pubblica. La sua vicenda torna ora è tornata al centro dell'attenzione per il caso Manchester City e per le accuse rivolte a Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Dall'anonimato alla nascita di Football Leaks

Nato a Vila Nova de Gaia, Pinto si è formato da autodidatta e ha studiato storia prima di avvicinarsi al mondo dell'informatica. Nel 2015, mentre si trovava a Budapest e lavorava nel settore dell'antiquariato, ha iniziato a trasmettere alla stampa una grande quantità di materiale riservato. Da quei file sono emersi dettagli su accordi contrattuali, operazioni finanziarie, clausole particolari e strutture societarie legate ad alcuni dei nomi più importanti del calcio mondiale.

Tra i protagonisti delle rivelazioni sono comparsi anche Cristiano Ronaldo e José Mourinho, oltre a grandi club europei come il Paris Saint-Germain. Nel corso degli anni, secondo le ricostruzioni sulla vicenda, la mole di materiale raccolta e diffusa attraverso Football Leaks avrebbe superato i 70 milioni di documenti. Ma ora l'hacker è tornato d'attualità per il caso del Manchester City.