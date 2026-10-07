Messi, un gol e due assist nell'ultimo tango: "Mi mancherete". L'addio alla leggenda

L' Argentina ha dato un commovente addio a Lionel Messi , che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale a Buenos Aires in un'amichevole contro il Benin . La storia di Messi con l'Albiceleste è finita con una vittoria e una grande emozione: nell’amichevole contro il Benin, la Selección si è imposta 3-0 e il numero 10 è stato ancora una volta protagonista. Due assist, per i gol di testa di Otamendi e di Nico Paz , poi la rete personale su calcio di rigore. Una serata speciale, segnata dalle lacrime e dall’omaggio dei tifosi. Al decimo minuto, il gioco si è fermato: dagli spalti un lungo applauso, mentre i fuochi d’artificio illuminavano la notte di Buenos Aires.

Il saluto di Messi

Al termine della partita, l'otto volte pallone d'oro ha ricordato i suoi sogni realizzati con l’Argentina e ha rivolto un pensiero al padre, scomparso quest’estate. Poi il ringraziamento alla squadra: "Sono orgoglioso di essere argentino". E infine il saluto: da oggi, ha detto, sarà lui a tifare per la Selección. La Federcalcio argentina ha trasformato questa partita, la numero 208 di Messi, in un addio nazionale pubblicizzato come "l’ultimo tango".

Gli oltre 85mila biglietti per lo stadio più grande di Buenos Aires sono andati esauriti in 90 minuti; i posti, che originariamente costavano tra i 60 e i 300 dollari, sono stati poi venduti a oltre 2.500 dollari sui siti di rivendita. I giocatori delle squadre argentine vincitrici dei Mondiali del 1978, 1986 e 2022 sono tornati per salutarlo.