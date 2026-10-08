Montella, con la Turchia è finita: i motivi dell'addio e chi prende il suo posto

Tre anni dopo l’inizio di un’avventura che aveva riportato entusiasmo attorno alla Nazionale, Vincenzo Montella è ormai a un passo dall’addio alla Turchia . La Federazione turca ha deciso di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano dopo il crollo dei risultati degli ultimi mesi. Secondo i media locali, l’esonero sarà formalizzato nelle prossime ore: la sconfitta per 3-1 contro l’Italia al Dall’Ara , la quarta consecutiva durante la sosta appena conclusa, sarà l’ultimo atto della sua gestione.

Non ci sono ancora conferme ufficiali della TFF, ma il destino dell’Aeroplanino è ormai segnato. La crisi è maturata tra il post-Mondiale e la Nations League, dopo una qualificazione alla Coppa del Mondo attesa per 24 anni. L’esperienza negli Stati Uniti, però, si è chiusa dopo appena due turni: le sconfitte contro Australia e Paraguay hanno reso ininfluente il successo contro gli Stati Uniti nell’ultima giornata. Un rendimento lontano dalle ambizioni di una squadra che, sotto Montella, aveva raggiunto anche i quarti di finale dell’Europeo 2024.

Montella e la crisi della Turchia: risultati e Nations League

Dopo il Mondiale la Federazione aveva scelto la strada della continuità, confermando il tecnico e riconoscendo il lavoro svolto dal suo arrivo, nel settembre 2023. Nel giugno 2025 era arrivato anche il rinnovo fino alla conclusione dell’Europeo 2028, segnale concreto della fiducia riposta nell’Aeroplanino. In poco più di un anno, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Le quattro partite della Nations League hanno prodotto altrettante sconfitte (0-1 contro la Francia, 1-4 contro l’Italia, 0-3 contro il Belgio e ancora 1-3 contro la Nazionale di Roberto Mancini). Zero punti, 8 gol subiti e appena due realizzati hanno condannato la Turchia all’ultimo posto del gruppo A1 e alla retrocessione in League B, mentre le ultime sette gare complessive hanno portato una sola vittoria e sei sconfitte.