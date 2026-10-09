Fifa, neanche il caso Balogun ha fatto crollare Infantino: Uefa-Ceferin, avanti insieme

Aleksander Ceferin cambia idea. Ammesso che qualcuno abbia mai creduto che l’attuale presidente della Uefa, in carica da settembre 2016, non si sarebbe davvero candidato per il suo quarto mandato al vertice del calcio europeo. L’annuncio è arrivato nel corso del Top Executive Programme di Berlino, il forum della Uefa a cui partecipano i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni affiliate alla confederazione del Vecchio Continente: tutte e 55, nei mesi scorsi, gli hanno chiesto di riconsiderare la decisione di non candidarsi. Ed ecco il ripensamento: «Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra. C’è ancora un lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta».