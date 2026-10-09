Fullkrug beffa il Dortmund al 92' e salva il Werder Brema. Lione ko, paura Openda. Pari Espanyol

Serata da dimenticare per il Borussia Dortmund, che nel finale di gara contro il Werder Brema getta via il doppio vantaggio di Svensson (80') e Schloterbeck (85') subendo le reti di Reis (88') e Fullkrug (92'). Un risultato che nega a Inacio e compagni ( l'azzurro è rimasto in panchina per tutta la gara ), già reduci dal successo di misura sul campo dello Stoccarda, di rientrare a punteggio pieno dalla 5ª giornata di campionato. L'agenda dei gialloneri mette ora in programma il secondo round di Champions League contro il Bodo Glimt in trasferta: appuntamento mercoledì 14 ottobre.

Lione ko: Openda lascia in lacrime

Atterrando in Ligue 1, il Lione di Fonseca cade per 2-1 sul campo del Lens, dove a decidere il match della 6ª giornata di campionato sono le reti di Sotoca e (36') e Udol (76'), quest'ultimo poi epsulso nel finale (84'): di Merah la rete che riaccende le speranze degli ospiti (85'). Ma ad aggravare il bilancio della trasferta è l'infortunio di Openda, che lascia il campo dolorante a tal punto da dover essere sollevato e accompagnato fin dentro il tunnel dallo staff medico.

Il calendario prevede ora la gara interna contro il Crystal Palace valida per la 2ª giornata di Europa League. In Liga invece, serata di rimpianti anche per 'Espanyol, che sul campo del Malaga passa in vantaggio grazie alla rete dell'ex Roma Zaragoza (13') salvo poi subire sul gong la rete di Nino (93'). La prossima c'è l'Atletico Madrid: appuntamento sabato 17 al Corneprat.