Nizza in rimonta sullo Strasburgo, decide Clauss. Ora tocca a Rennes e Marsiglia

Continua la risalita del Nizza , che centra la seconda vittoria consecutiva superando 2-1 in rimonta lo Strasburgo. Essugo porta avanti gli ospiti al 41', ma nel recupero del primo tempo l'autogol di Diop rimette in corsa la squadra di Pantaloni, che completa la rimonta al minuto 81 con Clauss , esterno francese accostato anche alla Juventus un anno fa . Con questo successo il Nizza sale a 8 punti in classifica scavalcando proprio lo Strasburgo, che rimane a quota 7. Non finisce qui la domenica di Ligue 1, perché alle 17:15 è iniziata la sfida tra Rennes e Auxerre : in caso di vittoria, i padroni di casa riaggancerebbero il Lille al secondo posto, a -1 dalla capolista Monaco . A chiudere la sesta giornata sarà il posticipo delle 20:45 tra il Troyes e il deludente Olympique Marsiglia , autore di una sola vittoria (alla prima giornata) a fronte di ben 4 sconfitte consecutive (5 contando l'Europa League) che valgono fin qui il penultimo posto in classifica.

Real Sociedad al cardiopalma, crisi Gladbach

In Bundesliga il Colonia batte 2-1 il Borussia Moenchengladbach in casa: vantaggio di Johannesson, pareggio ospite con Scally, gol vittoria firmato El Mala. Il Gladbach rimane ultimo a 0 punti, mentre il Colonia sale a quota 7. Alle 17:30 in campo Friburgo-Schalke a chiudere la quinta giornata. In Liga la domenica si apre con lo 0-0 tra Elche e Celta Vigo, prima dello scoppiettante 3-2 inflitto dalla Real Sociedad ai danni del Deportivo La Coruna. I baschi vanno avanti di tre gol grazie a Jon Martin, Zakharyan e Guedes, gli ospiti rientrano in partita con Mario Soriano e Yeremay Hernandez, ma non riescono a completare la rimonta nonostante la superiorità numerica dal 66' in poi per il rosso a Pablo Marin. Nel recupero viene espulso anche Amatucci, che ristabilisce la parità numerica, seppur per pochissimi minuti. Alle 18:30 in campo Real Betis-Osasuna, alle 21 Racing-Valencia.

Occhi su Liverpool-Manchester City

Nella giornata di calcio estero a prendersi la scena è senz'altro Liverpool-Manchester City, iniziata alle 17:30 e valida per il sesto turno di Premier League. Premier che si è aperta oggi con il successo interno del Crystal Palace per 3-1 sul Nottingham Forest, passato subito in vantaggio con Ndoye ma rimontato da Kamada, Lerma e Pino. Nello stesso momento l'Everton non è andato oltre il 2-2 sul campo dell'Hull City: a segno Dewsbury-Hall e Barry per gli ospiti, Gelhardt e Belloumi per i padroni di casa. Vincendo i Toffees si sarebbero portati al quarto posto solitario in attesa del Liverpool, così invece rimangono nel gruppone a quota 10 che comprende anche Brentford e Chelsea.