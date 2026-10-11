Vlahovic ancora decisivo, il Besiktas di Italiano vola: secondo dietro solo al Galatasary

L'ex Juve firma il successo sul Kocaelispor: i bianconeri salgono a 15 punti e restano a contatto con la capolista
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Pubblicato il 11.10.2026, 21:48

2 min

Besiktasvlahovicitaliano

Il Besiktas continua a correre nella Super Lig turca e conquista tre punti preziosi grazie Dusan Vlahovic. La formazione allenata da Vincenzo Italiano supera 2-1 il Kocaelispor nella settima giornata di campionato, al termine di una sfida decisa interamente nel primo tempo. I padroni di casa passano in vantaggio con Kokcu, subiscono il momentaneo pareggio di Show e trovano il gol della vittoria con l'ex attaccante della Juventus.

 

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Rincorsa Besiktas

Un successo fondamentale per il Besiktas, che sale a quota 15 punti e si porta a una sola lunghezza dal Galatasaray capolista, fermo a 16. Prosegue così l'ottimo momento della squadra di Italiano, protagonista di un rendimento casalingo impeccabile: otto vittorie in altrettante partite disputate davanti al proprio pubblico tra campionato ed Europa League. Numeri che confermano le ambizioni dei bianconeri, sempre più determinati a contendere il titolo ai campioni di Turchia in carica.

 

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