Cristiano Ronaldo: "Sono il più grande di sempre. I numeri parlano da soli". Su Messi...

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé, questa volta grazie a una lunga intervista rilasciata a CNN Portugal. L'ex Juventus negli ultimi giorni era finito al centro dell'occhio del ciclone dopo aver lasciato in anticipo il ritiro con il Portogallo , scelta che gli è costata una sospensione da parte della Federcalcio portoghese, che ha anche aperto un'indagine a riguardo. CR7 ha puntato il dito contro il ct Jorge Jesus , accusato di non aver rispettato una promessa, e ora il suo futuro, soprattutto quello in Nazionale, sembra più incerto che mai. " Non so cosa succederà domani - ha detto -. Magari mi sveglierò un giorno senza motivazioni e non vorrò più giocare . Non so davvero cosa potrà accadere".

L'ossessione per i 1000 gol: "Sono il più grande di sempre"

Cristiano Ronaldo ha giocato ben 1337 partite da professionista ed è riuscito a segnare la bellezza di 980 gol. Ora il portoghese è quindi a poche rete di distanza dall'incredibile traguardo dei 1000 gol, ma questo record comincia quasi a diventare un'ossessione. CR7 a proposito ha detto: "La gente non apprezza quello che sto facendo in questo momento, i miei gol. Si preoccupano più di quanti gol mi mancano per arrivare a 1.000. Non mi piace per niente. Le cose devono succedere in modo naturale. Che io segni 920 gol, 925, 930… Sono il più grande di sempre. Punto. Quando si tratta di segnare gol, i numeri parlano da soli. Se arriverò a mille sarà fantastico, ma non ho intenzione di stare qui a dire che devo raggiungerli. Se qualcuno preferisce Messi, Pelé o Maradona, è una questione di gusto personale. Io lo rispetto. Ma dire che Cristiano Ronaldo non è un giocatore completo è una bugia. Io sono il giocatore più completo".

La rivalità con Messi: "Come Prost e Senna"

E a proposito di Messi, fa riflettere come la carriera di questi due fuoriclasse abbia preso una traiettoria così diversa in Nazionale. Mentre Messi festeggiava la sua ultima partita con l'Argentina tra le lacrime di una Nazione intera, Ronaldo lasciava il ritiro del Portogallo tra le polemiche. La sfida tra i due, però, è stata incredibile e ha lasciato un solco importantissimo nella storia di questo sport. Per spiegare il loro rapporto, l'ex Juventus ha voluto fare un paragone con la Formula 1: "L’uno ha sempre dato motivazione all’altro, proprio come Alain Prost e Ayrton Senna in Formula 1".

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