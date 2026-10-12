"Sono il migliore della storia", la polemica e la verità sulle parole di Ronaldo: cosa è successo

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé, anche quando non vorrebbe. L'ex Juventus negli ultimi giorni era finito al centro dell'occhio del ciclone dopo aver lasciato in anticipo il ritiro con il Portogallo, scelta che gli è costata una sospensione da parte della Federcalcio portoghese, che ha anche aperto un'indagine a riguardo. Per questo quando nelle ultime ore ha cominciato a circolare una sua nuova intervista, questa ha fatto subito il giro del mondo, generando non poche polemiche. Peccato, però, che fossero parole vecchie di più di un anno.

L'intervista di Cristiano Ronaldo: cosa è successo "La gente non apprezza quello che sto facendo in questo momento, i miei gol. Si preoccupano più di quanti gol mi mancano per arrivare a 1.000. Non mi piace per niente. Le cose devono succedere in modo naturale. Che io segni 920 gol, 925, 930… Sono il più grande di sempre. Punto". Parole forti, che hanno subito cominciato a circolare in tutto il mondo, tra lo stupore dei tifosi. Ma si tratta di un gigantesco malinteso. CNN Portugal, infatti, aveva ripubblicato alcune vecchie parole di CR7, che nel 2025 era stato intervistato da La Sexta, senza però specificare la fonte.