Openda ko, l’infortunio scatena la polemica! Il Lione tuona: "Non è stato protetto"

L'infortunio, l'uscita dal campo soccorso dallo staff medico e le lacrime di dolore. L'infortunio di Openda nel match tra Lione e Lens è sembrato subito serio e ha fatto preoccupare i tifosi della squadra francese. L'attaccante belga una stagione da incubo a Torino sembrava aver trovato di nuovo fiducia a Lione, con 1 gol e 1 assist in 5 presenze in Ligue 1 , ma ora il classe 2000 sarà costretto a uno stop forzato. E secondo il club francese la colpa sarebbe anche dell'arbitraggio.

Lione, infortunio per Openda: l'esito degli esami e l'attacco del club

In un lungo comunicato il Lione ha riportato l'esito degli esami strumentali a cui Openda è stato sottoposto, muovendo allo stesso tempo un duro attacco contro l'arbitraggio: "Colpito venerdì sera durante la partita contro RC Lens, Loïs Openda è stato sottoposto a degli esami che hanno rivelato una crepa al perone della gamba destra. L'attaccante belga non sarà disponibile almeno fino alla prossima pausa nazionali. Questo infortunio arriva alla fine di una partita durante la quale Loïs Openda ha subito ripetuti falli nei primi minuti, che hanno portato a una singola sanzione disciplinare. L'Olympique Lyonnais deplora il trattamento subito dal suo attaccante e ritiene che non abbia beneficiato della protezione necessaria, fino allo shock che oggi lo tiene lontano dal campo. Più in generale, OL ribadisce che la salvaguardia dell'integrità fisica dei giocatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri sono i primi garanti di ciò".

L'attaccante della Juventus, in prestito al Lione, ha subito molti falli nel corso di tutta la partita e uno di questi ha portato al grave infortunio che lo terrà in infermeria per circa un mese. Uno stop lungo e che, a detta del club francese, sarebbe potuto essere evitato se l'arbitraggio fosse stato più duro. Un caso che ricorda molto quanto successo nel corso della sfida tra Cagliari e Juventus, dove Yerry Mina ha commesso molteplici falli facendo così diventare la partita molto nervosa, ma senza mai essere ammonito. Per fortuna dei bianconeri, però, non ci sono stati altri infortuni.

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