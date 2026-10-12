L'ex Juve segna, finale folle tra Levante e Siviglia. Poker Coventry, Lampard asfalta il Newcastle
Un passato da promessa bianconera nella Juventus Next Gen, ora la voglia di consacrarsi nella Liga con la maglia del Siviglia. Felix Correia mette la firma nel rocambolesco pareggio del Siviglia sul campo del Levante, realizzando il raddoppio prima di un finale folle. Ure apre le marcatore, poi serve l'assist all'ex Juve che da due passi trova la rete in spaccata. Il Levante non ci sta e risponde prima con Ivan Romero e poi Dela al minuto 92, ma il Siviglia è determinato a trovare la vittoria e al 95' rimette la testa avanti con Isaac Romero. Esultanza polemica verso i tifosi del Levante ed espulsione per Isaac Romero con il Levante che al 100' trova un clamoroso 3-3 con Ndukwe.
Poker Coventry
Secondo successo consecutivo per il Coventry di Lampard che supera per 4-1 il Newcastle. Rudoni su rigore e Cherif indirizzano l'incontro, Botman accorcia ma Simms e Mfuni chiudono il tabellino e regalano tre punti all'ex centrocampista che aggancia a quota 6 punti il Manchester United. Magpies inchiodati a 8.
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