Ratkow entra e inventa, altro pari Levante. Vincono Eintracht e Tolosa

I risultati in Bundesliga e Ligue 1.

L'Eintracht Francoforte supera 1-0 il Colonia al Deutsche Bank Park e conquista tre punti preziosi nell'anticipo della sesta giornata di Bundesliga. A decidere la sfida è una rete di Ebnoutalib, che regala ai padroni di casa una vittoria fondamentale per risalire la classifica. Il Colonia resta fermo in attesa delle altre gare del weekend. Il Tolosa travolge il Le Mans 3-0 allo Stade Marie-Marvingt e conquista tre punti preziosi nell'anticipo della settima giornata di Ligue 1. Con questo successo, il Tolosa sale a quota 9 punti, balzando momentaneamente al settimo posto in classifica e avvicinandosi alla zona europea. Il Le Mans resta invece fermo a 6 punti, al quattordicesimo posto, sempre più invischiato nella lotta per la salvezza.