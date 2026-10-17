David a secco, l'Atletico vince sul gong. Manita Barcellona, valanga Bayern, tris Psg

Vittoria sul gong per l'Atletico Madrid, che batte di misura 1-0 in trasferta l'Espanyol nel match valido per la nona giornata della Liga. Decisiva la rete messa a segno da Baena al 44' della ripresa, in una pomeriggio dove non ha brillato l'ex Juve David. Con questo risultato i colchoneros salgono a quota 22 punti in classifica restando a -5 da un Barcellona che prosegue a suon di reti il suo inizio di stagione perfetto con nove vittorie su nove. Manita al Betis con le firme di Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo e 39 gol realizzati in Liga in 9 partite . Non bastano al Betis le reti di Gomez e Ezzalzouli. Pari per 0-0 tra Villarreal ed Elche . Gli uomini di Perez non riescono a dare seguito al prestigioso successo in Champions contro il Napoli.

Liga, la classifica

Bayern a valanga, pari Dortmund

Valanga di gol all'Allianz Arena e Bayern Monaco che si riprende il primato in Bundesliga agganciando il Dortmund. Tripletta di Luis Diaz condita da Kane, Pavlovic e Olise per il 6-1 al Lipsia che nel finale trova il gol della bandiera con Maksimovic. Tre punti per approfittare del secondo pari di fila del Borussia Dortmund che non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Union Berlino. Sorride, invece, l'Amburgo che con un gol di Muheim all'88' piega lo Stoccarda. Stesso risultato per il Mainz sul terreno dello Schalke grazie ad un guizzo di Tietz. Rocambolesca vittoria per 4-3 dell'Elversberg in casa contro l'Augsburg. Decisive le reti di Petkov (ha fallito un rigore), Gunter, Rohr e Schmahl, oltre ad un altro penalty sbagliato da Futkeu. Inutili per gli ospiti i gol di Rieder (rigore), Gregoritsch (rigore) e Komur. Infine, 2-2 tra Werder Brema e Paderborn: ospiti avanti con Marino e Tigges nel primo tempo, rimonta dei padroni di casa nella ripresa con una doppietta dell'ex Milan Fullkrug (uno su rigore).

Bundesliga, la classifica

Tris del Psg in Ligue 1

Il Paris-Saint Germain batte 3-1 in trasferta lo Strasburgo nel match valido per la settima giornata della Ligue1 e aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Monaco, in campo domani contro il Lorient. Reyna spaventa i campioni di Francia sbloccando il risultato al 17', ma nella ripresa la squadra di Luis Enrique si scatena e nel giro di venti minuti ribalta la partita grazie ai gol di Zabarnyi, Dembele e Doue.

Ligue 1, la classifica