Finalmente il Tottenham: Maddison, Marmoush e Davies stendono il Coventry. Prima gioia per De Zerbi

Arriva alla settima giornata la prima vittoria del Tottenham in Premier League, che supera in casa il Coventry di Lampard con il finale di 3-1: decidono le reti di Maddison (14'), Marmoush (59') e Davies (96'). Un risultato che segue il pareggio con il Manchester United e che consente a De Zerbi e Tonali di raccogliere i primi 3 punti di una stagione che doveva assicurare un cambio di rotta dopo le ultime due annate chiuse sull'orlo della retrocessione e che finora vede invece gli Spurs continuare a frequentare il fondo della classifica (oltre che già fuori dalla Carabo Cup). L'agenda di De Zerbi prevede ora la stracittadina contro il Chelsea in programma sabato 24 a Stamford Bridge, mentre lo stesso giorno il Coventry riceverà il Fulham.

Il Getafe in 10 evita il ko

Atterrando in Liga, termina in parità la sfida tra Getafe e Rayo Vallecano valida per la 9ª giornata di Liga. Una sfida che ha visto i padroni di casa restare in 10 uomini a seguito dell'espulsione di Dakonam al 28' minuto e passare in svantaggio con la rete di Garcia (11'). Poi, la rete di Satriano (56') che evita il ko. La prossima giornata, il Rayo (già reduce dalla sfida di casa con il Bilbao rinviata per proteste) ospiterà l'Elche sabato 24. Il Getafe sarà invece impegnato giovedì 22 contro il Lugano in Conference League e a seguire affronterà in trasferta l'Atletico Bilbao.