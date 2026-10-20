Valdano: "Nessuno si aspettava Messi dopo Maradona. CR7? La sua ambizione gli si ritorce contro"

Il confronto con Maradona

Cosa rappresenta, per il calcio argentino, questo addio? «Messi è stato un miracolo, dopo il miracolo Maradona. Un abuso di miracoli. Ci ha accompagnato per vent’anni e si è conquistato l’ammirazione degli argentini poco a poco. La sua personalità è sempre stata contenuta, ma deve essere stata molto forte per riuscire a superare così tante frustrazioni e incomprensioni. Alla fine se ne va con l’ammirazione di tutti. Con fatica, ma è entrato a pieno diritto sull’altare di Maradona». Cosa unisce e cosa differenzia Messi e Maradona? «Ciò che li unisce è la genialità e ciò che li differenzia è proprio la genialità. Non esistono due geni uguali. Sono tra i pochi ad aver occupato lo stesso gradino nella storia del calcio, per quanto fossero molto diverse le loro personalità. Due modi differenti di essere straordinari». E dal punto di vista umano cosa li differenziava? «Maradona era più esplosivo, Messi aveva un carattere più moderato. Credo abbia ragione Fernando Signorini quando dice che, per portare il Napoli a vincere lo scudetto, nessuno era meglio di Maradona e, per vincere dieci campionati e quattro Champions League con il Barcellona, nessuno era meglio di Messi. Ogni talento ha bisogno del contesto ideale per riuscire a trascendere e loro due lo hanno trovato».