Valdano: "Nessuno si aspettava Messi dopo Maradona. CR7? La sua ambizione gli si ritorce contro"
«Messi è stato un miracolo, dopo il miracolo Maradona. Un abuso di miracoli». Jorge Valdano conosce bene la grandezza: nel 1986 ha condiviso con Diego Armando Maradona il trionfo mondiale dell’Argentina. Quarant’anni dopo, il «poeta del fùtbol» racconta Lionel Messi, altro genio capace di riscrivere la storia del calcio, tra eredità, paragoni col Pibe e futuro dell’Albiceleste.
Il confronto con Maradona
Cosa rappresenta, per il calcio argentino, questo addio? «Messi è stato un miracolo, dopo il miracolo Maradona. Un abuso di miracoli. Ci ha accompagnato per vent’anni e si è conquistato l’ammirazione degli argentini poco a poco. La sua personalità è sempre stata contenuta, ma deve essere stata molto forte per riuscire a superare così tante frustrazioni e incomprensioni. Alla fine se ne va con l’ammirazione di tutti. Con fatica, ma è entrato a pieno diritto sull’altare di Maradona». Cosa unisce e cosa differenzia Messi e Maradona? «Ciò che li unisce è la genialità e ciò che li differenzia è proprio la genialità. Non esistono due geni uguali. Sono tra i pochi ad aver occupato lo stesso gradino nella storia del calcio, per quanto fossero molto diverse le loro personalità. Due modi differenti di essere straordinari». E dal punto di vista umano cosa li differenziava? «Maradona era più esplosivo, Messi aveva un carattere più moderato. Credo abbia ragione Fernando Signorini quando dice che, per portare il Napoli a vincere lo scudetto, nessuno era meglio di Maradona e, per vincere dieci campionati e quattro Champions League con il Barcellona, nessuno era meglio di Messi. Ogni talento ha bisogno del contesto ideale per riuscire a trascendere e loro due lo hanno trovato».
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