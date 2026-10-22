Conte al centro del caos United, dal "disastro" alla smania dei tifosi: il fake virale sui social!

"Se non corrono e arriva Antonio Conte, penso che sarà un disastro". Parole pesanti, soprattutto perché a pronunciarle è Ashley Young , uno che il tecnico salentino lo conosce bene, avendo lavorato con lui all' Inter nella stagione dello scudetto 2020/21. L'ex nazionale inglese, intervenuto a The Overlap Daily , ha lanciato un avvertimento al Manchester United, sempre più tentato dall'idea di affidarsi all'allenatore italiano per uscire da una crisi che sembra non avere fine. Il problema, secondo Young, non sarebbe tanto Conte quanto la capacità dei giocatori di sopportarne i metodi.

Young avverte lo United

"Si è parlato molto delle statistiche su quanto corra il Manchester United. Se non corrono e arriva Conte, penso che sarà un disastro", ha spiegato, ricordando gli allenamenti massacranti e le interminabili riunioni vissute in nerazzurro: "Dopo una sconfitta potevamo restare in riunione anche tre o quattro ore". Un tecnico esigente, quasi ossessivo nella cura dei dettagli, capace però di trasformare una squadra e portarla alla vittoria. Proprio quello di cui avrebbe bisogno lo United, almeno secondo una parte sempre più rumorosa della tifoseria.

Tra le varie considerazioni di Young: "Se vai in un club la cui storia parla da sé – una storia fatta di trofei, titoli e vittorie – puoi onorare quella storia solo in un modo: avendo l'ambizione di riportare quel club ai vertici per lottare per quegli obiettivi. Io ho lavorato con lui all’Inter ed è davvero pazzo. È un po’ come Simeone, lo senti parlare a bordo campo in continuazione. Le riunioni erano davvero lunghe, intendo che quando perdevamo una partita capitava di andare a fare la riunione dopo e potevamo rimanere lì per tre o quattro ore. Credo che questo sia uno dei motivi per cui non dura a lungo in certi posti, perché non mette alla prova solo i giocatori, che cerca di testare mentalmente, ma anche il consiglio d’amministrazione e i proprietari".