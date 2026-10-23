Bring Amorim back: i tifosi dello United invocano l'ex tecnicoMilan

Conte, tutta la verità sul futuro: prima dello United c'è un'altra priorità chiara

Il Manchester, in crisi nera, lo ha messo nella sua lista ma il tecnico italiano preferirebbe un altro tipo di esperienza
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Andrea LocorotondoAndrea Locorotondo

Pubblicato il 23.10.2026, 09:19

5 min

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BIRMINGHAM - Le nuvole tra Old Trafford e Carrington sono sempre più dense e più grigie: presagio di un maltempo che sta per abbattersi. Una sola vittoria nelle prime sette giornate di Premier, una classifica deprimente, la lezione di Como e una piazza in subbuglio: la posizione di Michael Carrick è sempre più appesa a un filo, e nei corridoi di Old Trafford si ragiona da tempo sul nome del possibile successore. Un totonome che racconta tutte le ambizioni, e i dubbi, di un club che, in primis, deve ritrovare sé stesso.

Il successore di Carrick: ecco i nomi

In pole position c'è Eddie Howe. Un profilo che forse non scalda la piazza, abituata a sognare in grande, ma che avrebbe una sua logica ferrea: il lavoro svolto al Newcastle, trasformato in una squadra solida, e dall'identità precisa, parla per lui. Howe conosce la Premier, è inglese, sa costruire gruppi e valorizzare i giocatori: garanzie concrete, più che suggestioni, in un momento in cui lo United ha bisogno soprattutto di ordine e di una direzione chiara. Subito dietro, nelle quotazioni, c'è Fabian Hürzeler.

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Il giovane tecnico del Brighton ha stregato l'Inghilterra con il suo calcio coraggioso, ma strapparlo ai Seagulls non sarà affatto semplice. Il motivo è presto detto: Hürzeler ha rinnovato fino al 2029 e il suo contratto non prevede clausole rescissorie. Tradotto, per convincere il Brighton servirebbe una cifra monstre, un indennizzo da record che renderebbe l'operazione tanto affascinante quanto complicata.

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