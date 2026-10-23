Conte, tutta la verità sul futuro: prima dello United c'è un'altra priorità chiara

BIRMINGHAM - Le nuvole tra Old Trafford e Carrington sono sempre più dense e più grigie: presagio di un maltempo che sta per abbattersi. Una sola vittoria nelle prime sette giornate di Premier, una classifica deprimente, la lezione di Como e una piazza in subbuglio: la posizione di Michael Carrick è sempre più appesa a un filo, e nei corridoi di Old Trafford si ragiona da tempo sul nome del possibile successore. Un totonome che racconta tutte le ambizioni, e i dubbi, di un club che, in primis, deve ritrovare sé stesso.

Il successore di Carrick: ecco i nomi

In pole position c'è Eddie Howe. Un profilo che forse non scalda la piazza, abituata a sognare in grande, ma che avrebbe una sua logica ferrea: il lavoro svolto al Newcastle, trasformato in una squadra solida, e dall'identità precisa, parla per lui. Howe conosce la Premier, è inglese, sa costruire gruppi e valorizzare i giocatori: garanzie concrete, più che suggestioni, in un momento in cui lo United ha bisogno soprattutto di ordine e di una direzione chiara. Subito dietro, nelle quotazioni, c'è Fabian Hürzeler.

Il giovane tecnico del Brighton ha stregato l'Inghilterra con il suo calcio coraggioso, ma strapparlo ai Seagulls non sarà affatto semplice. Il motivo è presto detto: Hürzeler ha rinnovato fino al 2029 e il suo contratto non prevede clausole rescissorie. Tradotto, per convincere il Brighton servirebbe una cifra monstre, un indennizzo da record che renderebbe l'operazione tanto affascinante quanto complicata.