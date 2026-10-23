Il Gladbach scaccia l'incubo e passa a Stoccarda. Colpo Nizza, pari Forest

Dopo sei sconfitte in altrettante giornate, arriva la prima vittoria in campionato per il Borussia Moenchengladbach . Nell'anticipo della settima giornata di Bundesliga, la squadra allenata dall'ex Genoa Blessin (subentrato alla quinta giornata) passa 3-2 sul campo dello Stoccarda . Padroni di casa subito in vantaggio con Demirovic , poi si scatenano gli ospiti con Scally , Machino e Mohya . Nel finale ancora Demirovic riapre i giochi ma non basta.

Il Nottingham pareggia a Ipswich

L'ottava giornata di Premier League si apre con il pareggio tra Ipswich Town e Nottingham Forest. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio ospite firmato Neco Williams, pareggio realizzato da Enciso. Sfuma per i padroni di casa la possibilità di agganciare momentaneamente il Liverpool al quinto posto in classifica. Stesso risultato anche in Liga, dove il Malaga passa in vantaggio con Nino ma viene raggiunto da Manas che fa esplodere lo stadio dell'Alaves. In Ligue 1 colpo in trasferta del Nizza, che ribalta il gol di Ajorque con le reti di Wahi e Diop e batte 2-1 il Brest in trasferta.