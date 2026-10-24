Conte frena in parte, la smentita nasconde una priorità: cosa c'è dietro le parole sul futuro

La situazione al Manchester United e, in particolare, la posizione di Michael Carrick, sembra avere le stesse analogie di quanto avvenne nel divorzio tra Tottenham e Ange Postecoglu nel 2024/25 e, in questo caso, il “dead man walking” espressione british per identificare l’uomo che cammina verso il patibolo, in questo caso l’esonero, risponde al nome di Michael Carrick. Tuttavia, se i nomi per il suo possibile successore sono ancora sempre gli stessi (Howe, Nagelsmann, Hurzeler e Conte), nelle scorse ore c’è chi ha voluto fare chiarezza.