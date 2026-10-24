Conte frena in parte, la smentita nasconde una priorità: cosa c'è dietro le parole sul futuro

Il tecnico chiarisce la sua posizione con un post social mentre a Manchester la panchina di Carrick scotta: tutti i nomi per sostituirlo
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Andrea LocorotondoAndrea Locorotondo

Pubblicato il 24.10.2026, 09:49

5 min

ConteManchester UnitedPremier League

1 / 3

Successiva

La situazione al Manchester United e, in particolare, la posizione di Michael Carrick, sembra avere le stesse analogie di quanto avvenne nel divorzio tra Tottenham e Ange Postecoglu nel 2024/25 e, in questo caso, il “dead man walking” espressione british per identificare l’uomo che cammina verso il patibolo, in questo caso l’esonero, risponde al nome di Michael Carrick. Tuttavia, se i nomi per il suo possibile successore sono ancora sempre gli stessi (Howe, Nagelsmann, Hurzeler e Conte), nelle scorse ore c’è chi ha voluto fare chiarezza.

Conte, le parole sul futuro

Antonio Conte è sceso in campo in prima persona, affidando a una storia Instagram una presa di posizione netta: «Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza», ha esordito il tecnico. «Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata». Il tecnico salentino, libero dopo la cavalcata scudetto vincente con il Napoli, temporeggia: «Mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata».

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS