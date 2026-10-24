Conte frena in parte, la smentita nasconde una priorità: cosa c'è dietro le parole sul futuro
La situazione al Manchester United e, in particolare, la posizione di Michael Carrick, sembra avere le stesse analogie di quanto avvenne nel divorzio tra Tottenham e Ange Postecoglu nel 2024/25 e, in questo caso, il “dead man walking” espressione british per identificare l’uomo che cammina verso il patibolo, in questo caso l’esonero, risponde al nome di Michael Carrick. Tuttavia, se i nomi per il suo possibile successore sono ancora sempre gli stessi (Howe, Nagelsmann, Hurzeler e Conte), nelle scorse ore c’è chi ha voluto fare chiarezza.
Conte, le parole sul futuro
Antonio Conte è sceso in campo in prima persona, affidando a una storia Instagram una presa di posizione netta: «Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza», ha esordito il tecnico. «Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata». Il tecnico salentino, libero dopo la cavalcata scudetto vincente con il Napoli, temporeggia: «Mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata».
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