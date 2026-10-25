L'Hoffenheim surclassa il Leverkusen. Solo un pari per il Monaco

L' Hoffenheim di Ilzer conquista tre punti fondamentali contro il Bayer Leverkusen : in una gara che sembrava direzionata verso lo 0-0, i padroni di casa scendono in campo con un'altra mentalità e dominano in lungo e in largo contro le Aspirine. La prima rete della gara arriva al 79' grazie ad un calcio di rigore concretizzato egregiamente da Kramaric. Dopo circa 10' i padroni di casa siglano il gol del raddoppio con Prass su assist di Kramaric. Nel finale l'autore del gol del raddoppio riceve una doppia ammonizione, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nonostante ciò, l'Hoffenheim sigla anche il gol del 3-0 definitivo con Moerstedt. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ilzer in Bundesliga , mentre il Leverkusen interrompe la striscia di tre vittorie consecutive.

Il Monaco riprende il Lille nel big match in Ligue 1

Il Monaco riprende il big match contro il Lille di Ethan Mbappé: il fratellino di Kyilian segna il gol del vantaggio al 24', con i monegaschi costretti ad inseguire già dalla mezz'ora della gara. Al 66' gli ospiti restano in dieci uomini per l'espulsione di Nianzou, con Diop che al 74' riporta in equilibrio la gara allo Stadio Louis II. Un punto a testa, dunque, per Monaco e Lille, rispettivamente al primo e secondo posto in Ligue 1 a 15 punti. Domani il big match tra Lione e Psg - entrambe a quota 14 - con una delle due che avrà l'opportunità di strappare il primo posto del campionato francese.