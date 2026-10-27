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Arsenal shock: fuori dalla Carabao col Fleetwood! Dortmund avanti al 93', goleade in Coppa del Re

Gunners fuori ai calci di rigore, il Borussia elimina il Werder dalla DFB Pokal, cui non basta la doppietta di Fullkrug. Cinquina Villarreal, poker Saragozza
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Pubblicato il 27.10.2026, 23:27

2 min

Coppa del ReCarabao CupDFB Pokal

Serata di coppe nazionali in giro per l'Europa. Il risultato che fa più rumore è l'eliminazione dell'Arsenal - per mano del modesto Fleetwood Town - ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari negli ottavi di finale di Carabao Cup: Gyokeres segna il gol del pari che prolunga ai sfida alla lotteria dei penalty, dove a pesare è l'errore di Bruno Guimaraes. Nell'altro match di giornata, il Bredford City liquida 2-0 il Peterborough.

DFB Pokal e Coppa del Re

Nella DFB Pokal spicca il 3-2 del Borussia Dortmund ottenuto soltanto al 93' grazie alla rete di Sabitzer contro il Werder Brema, cui non basta la dippietta dell'ex Milan Fullkrug. Avanzano agli ottavi di finale della seconda competizione tedesca anche l'Eintrach Francoforte (3-1 ad Amburgo), Bochum (2-0 al Magonza), Augusta (4-2 in casa del Grossaspach), Lipsia (2-1 ad Essen), Colonia (5-0 all'Union Berlino), Darmastadt (2-0 ad Elversverg) e Borussia Moenchengladbach (2-0 al Karlsruher). Pioggia di gol nella Coppa del Re spagnola, dove spiccano il 5-0 del Villarreal col Manacor e il 4-0 della Real Saragozza col Tudelano.

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