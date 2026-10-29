Tris Everton al Newcastle in Carabao Cup: ora il Fleetwood che ha eliminato l'Arsenal

Fa festa l'Everton, che si aggiudica la gara interna contro il Newcastle valida per il quarto turno di Carabao Cup: 3-1 il finale all'Hill Dickinson. Un successo che reca che le firme di Garner (34'), Hackney (45') e Barry (69') e che consente dunque inoltre ai Toffees di raggiungere il Fleetwood, a sua volta reduce dal clamoroso successo sull'Arsenal campione d'Inghilterra . Everton e Newcastle di ritroveranno già al prossimo impegno in agenda valido per la 9ª giornata di Premier League in programma lunedì 2 al St. James Park.

Coppa del Re: tutti i risultati

In Coppa del Re, l'Huesca travolge Pena Sport con il finale di 5-1, mentre termina in parità la sfida tra Real Oviedo e Numancia: 3-3 al triplice fischio. Bene l'Eldense, che batte di misura l'Atletico Baleares. Così anche Burgos e Gijon, che superano rispettivamente Laredo (4-2) e Guijuelo (3-1) e il Cadice, che si impone per 3-1 sul campo dello Xerez.