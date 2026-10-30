Bremer escluso dal Brasile: i convocati di Ancelotti e la scelta su Douglas Luiz

Il Brasile è atteso dalle amichevoli con il Giappone (14 novembre) e Singapore (17 novembre). Il ct Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per questi due impegni. Spiccano le assenze dei bianconeri Bremer e Douglas Luiz: durante la pausa nazionali i due resteranno quindi alla Continassa a preparare la gara della Juventus contro il Venezia alla ripresa del campionato. Gli unici calciatori di Serie A presenti sono il portiere del Torino Lucas Perri, il difensore dell'Inter Carlos Augusto e l'esterno della Roma Wesley.