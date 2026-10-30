Bremer escluso dal Brasile: i convocati di Ancelotti e la scelta su Douglas Luiz
Il Brasile è atteso dalle amichevoli con il Giappone (14 novembre) e Singapore (17 novembre). Il ct Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per questi due impegni. Spiccano le assenze dei bianconeri Bremer e Douglas Luiz: durante la pausa nazionali i due resteranno quindi alla Continassa a preparare la gara della Juventus contro il Venezia alla ripresa del campionato. Gli unici calciatori di Serie A presenti sono il portiere del Torino Lucas Perri, il difensore dell'Inter Carlos Augusto e l'esterno della Roma Wesley.
Brasile, i convocati di Ancelotti
Di seguito l'elenco completo dei convocati di Ancelotti.
Portieri: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).
Difensori: Arthur Dias (Athletico), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
Centrocampisti: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Attaccanti: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS