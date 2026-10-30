Hakimi scatenato, il PSG ne fa 5 ma il Lille di Ancelotti resta in scia. Cade il Villarreal
Due pareggi e una sconfitta nelle prime 3 giornate di campionato, poi 6 vittorie consecutive e il PSG vuole salutare già la compagnia. Nell'anticipo della nona giornata di Ligue 1, i parigini surclassano 5-1 il Le Havre, che pure passa in vantaggio con la rete di Maja, poi però si scatenano i campioni d'Europa con Godts, Mayulu e la tripletta di Hakimi oggi in formato goleador. Con questo successo la squadra di Luis Enrique vola a 20 punti. Non molla però il Lille di Davide Ancelotti, che batte 1-0 il Lens grazie al gol di Giroud nel finale e rimane in scia a -2 dal PSG scavalcando il Rennes, sconfitto con un sonoro 5-2 dal Nizza.
Il Mainz crolla con l'Elversberg, l'Espanyol passa a Villarreal
In Bundesliga il Mainz perde la propria imbattibilità fuori casa e l'Elversberg conquista la sua prima vittoria. Nella gara che apre l'ottava giornata, la squadra neopromossa travolge 4-1 i ragazzi di Fischer: a segno Keidel, Onyeka, Krattenmacher e Campbell, nel recupero il gol della bandiera di Hollerbach. Nell'anticipo dell'undicesimo turno di Liga invece il Villarreal cade 1-0 in casa contro l'Espanyol: decide la rete di Cabrera al 60'.
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